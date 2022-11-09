Twitter’daki o görüntülere hapis cezası: Ülke harekete geçti! Sahte profiller artık yasak...

DARP VİDEOSU YAYINLADI

Olaydan sonra sanık, bir erkeğin bir kadını saçlarından tutarak yere sürüklemeden önce tekmelediği ve yumrukladığı bir videoyu yayınladı. Adamın Canet de Mar'da devlet yardımı alan bir Faslı olduğunu ve bölgedeki daha fazla cinsel saldırıdan "bir grup Faslının" sorumlu olduğunu iddia etti.

YALAN HABER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Videonun tecavüzle ilgisi yoktu ve aslında Çin'de çekilmişti. Ancak polis, Canet de Mar'da reşit olmayan iki Kuzey Afrikalı göçmeni tecavüzden tutukladı . Polis, bir gencin kadına tecavüz ettiğini, diğerinin ise saldırıyı kaydettiğini söyledi.