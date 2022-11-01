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Giriş Tarihi: 1.11.2022 03:00

UAEA “kirli bomba” iddialarını araştırıyor

İHA
UAEA “kirli bomba” iddialarını araştırıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’nın talebi üzerinde Ukrayna’daki iki nükleer tesiste UAEA müfettişlerinin Rusya’nın “kirli bomba” iddialarını araştırdığını ifade etti

Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'da teftişe başladı.

UAEA tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın talebi üzerinde Ukrayna'daki iki nükleer tesiste UAEA müfettişlerinin Rusya'nın "kirli bomba" iddialarını araştırdığı belirtildi.

Açıklamada, UAEA müfettişlerinin Ukrayna'daki iki yerde doğrulama faaliyetlerine başladığı belirtilerek, araştırmanın yakında tamamlanacağı ifade edildi.

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UAEA “kirli bomba” iddialarını araştırıyor
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