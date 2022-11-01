UAEA “kirli bomba” iddialarını araştırıyor

Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'da teftişe başladı.

UAEA tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın talebi üzerinde Ukrayna'daki iki nükleer tesiste UAEA müfettişlerinin Rusya'nın "kirli bomba" iddialarını araştırdığı belirtildi.

Açıklamada, UAEA müfettişlerinin Ukrayna'daki iki yerde doğrulama faaliyetlerine başladığı belirtilerek, araştırmanın yakında tamamlanacağı ifade edildi.