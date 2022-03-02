Üç yılda ikinci kez 10 milyon dolar kazandı

ABD
'DE yaşayan Juan Hernandez
, 3 yıl içinde ikinci kez kazı-kazanda 10 milyon dolar (yaklaşık 140 milyon lira) kazandı. New York
'taki Nassau County'de yaşayan Hernandez, 2019'da benzer bir şans oyunu ödülü kazandıktan sonra bu ay da evine 10 milyon dolarlık Deluxe kazı-kazan oyununun en yüksek ödülüyle döndü. Kazanan bileti Hempstead'deki Stop&Shop mağazasından satın alan Hernandez, vergi stopajlarının ardından kalan 6 milyon 510 bin dolarlık ödemeyi aldı.
HARCA HARCA BİTİREMEDİ
New York Piyangosu
, Hernandez'in 2019 yılında 350 milyon dolarlık Cash Spectacular kazı-kazan biletlerindeki en büyük ikramiyeyi de kazandığını açıklarken Hernandez ise şakayla bunu "hâlâ harcamaya çalıştığını" söyledi. 10 milyon dolar ödüllü şans oyununun ikramiyesini üç yıldan kısa sürede ikinciye kazanan Hernandez, ihtimallere meydan okuyor. New York Piyangosu'na göre kazı-kazandaki en yüksek ödülü kazanma olasılığı 4 milyon 600 binde bir. USA Today
ise Deluxe kazı-kazan oyununda 10 milyon dolarlık ödülü kazanma olasılığının 3 milyon 520 binde bir olduğunu bildiriyor. Geçen yıl ekim ayında emekli bir kamu hizmeti çalışanı, Maryland'in kazı-kazanından birkaç yıl içinde ikinci kez 2 milyon dolar kazanmıştı.