Uçak korkusu olan küçük çocuğa acımadı! Kadın yolcunun tavrı interneti ikiye böldü

Hava yolu firmalarında zaman zaman yaşanan koltuk satışlarındaki sorunların son kurbanı, 6 yaşındaki bir çocuk oldu. Avrupa'da faaliyet gösteren Ryanair isimli hava yolu şirketinde yaşanan bir olay, İngiliz gündemine düştü.
Ülke basınında yer alan haberlere göre Budapeşte'den İngiltere'ye seyahat eden bir aile, 6 yaşındaki oğulları için cam kenarından bir koltuk satın aldı.
AYNI KOLTUĞU İKİ KERE SATTILAR
Uçuş korkusu bulunan ve seyahat sırasında sadece camdan dışarıyı görebilirse sakinleşen Ryan Bandli isimli küçük çocuk, uçağa binince kötü bir sürprizle karşılaştı.
Rezervasyon sırasında yaşanan bir hata nedeniyle cam kenarındaki koltuğun yetişkin bir kadın yolcuya da satıldığı öğrenildi. Küçük Ryan'ın anne babası, önce kadın yolcudan çocuklarının uçuş sırasında büyük strese girmesi nedeniyle önceliği çocuklarına vermesini rica etti.
Kadının, bu isteği reddetmesi üzerine aile, hava yolu görevlilerine başvurdu. Kadın yolcu kadar kendi çocuklarının da cam kenarındaki koltukta hakkı olduğunu belirten ailenin istekleri yanıtsız kaldı.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Yaşadığı stres nedeniyle yolculuğu ağlayarak ve korkarak geçiren 6 yaşındaki Ryan'ın yolculuğu kabus gibi sürdü.
Koltuğunu vermeyi reddeden kadının tavrı büyük tepki çekti. Yolculuğun ardından aileden özür dileyen firma, seyahat ücretlerini aileye iade etti.
Kadın yolcunun tavrıysa sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim, koltuk üzerinde eşit hakları olduğunu ileri sürerek kadının koltuktan vazgeçmemiş olmasının normal olduğunu savundu. Bir diğer kesimse, eşit hakları olması nedeniyle uçuş korkusu olan çocuğa koltuk verilmemesinin insanlık dışı ve acımasızca olduğunu söyledi.