Uçak korkusu olan küçük çocuğa acımadı! Kadın yolcunun tavrı interneti ikiye böldü

Rezervasyon sırasında yaşanan bir hata nedeniyle cam kenarındaki koltuğun yetişkin bir kadın yolcuya da satıldığı öğrenildi. Küçük Ryan'ın anne babası, önce kadın yolcudan çocuklarının uçuş sırasında büyük strese girmesi nedeniyle önceliği çocuklarına vermesini rica etti.

Kadının, bu isteği reddetmesi üzerine aile, hava yolu görevlilerine başvurdu. Kadın yolcu kadar kendi çocuklarının da cam kenarındaki koltukta hakkı olduğunu belirten ailenin istekleri yanıtsız kaldı.