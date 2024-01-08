Uçaktan kopan kapı bulundu

ABD'de Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 Max 9 tipi bir yolcu uçağının cuma günü havadayken gövdesinden parça kopmasının ardından dünya çapında yüzlerce uçuş iptal oldu. ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) olayın ardından bu tip uçaklara yönelik inceleme başlattı. BBC'deki habere göre ise uçağın Portland kentinde aranan kayıp parçasının da bulunduğu duyuruldu. Yetkililer, uçağın bazı durumlarda acil çıkış olarak kullanılabilen pencereli bir gövde parçası olan kapı tapasını arıyordu. Sosyal ağlara düşen görüntülerde de aynı uçaktan düştüğü öne sürülen bir telefonun da bulunduğu açıklandı.