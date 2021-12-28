Uçurum kenarında can pazarı! 7 kişi yaşamını yitirdi

KAZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yaralı vatandaşlar çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları devam ediyor. San Luis Belediye Başkanı Henry Suarez konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şu an için kazaya neyin sebep olduğuna dair kesin bir kanut yok. Mekanik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor" dedi.