Uçurum kenarında can pazarı! 7 kişi yaşamını yitirdi

Dün sabah erken saatlerde, Doğu Antioquia'da San Luis belediyesine bağlı Medellin-Bogota karayolu üzerinde ciddi bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki otobüs uçurumdan yuvarlandı.
7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre araçta 40 kişi vardı. Bunlarda 13'ü yara almadan kurtuldu. Sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti.
KAZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR
Yaralı vatandaşlar çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları devam ediyor. San Luis Belediye Başkanı Henry Suarez konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şu an için kazaya neyin sebep olduğuna dair kesin bir kanut yok. Mekanik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor" dedi.