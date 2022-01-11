Uçuş ekipleri ailelerine kavuştu

Kazakistan
'da yaşanan iç karışıklıkta sivil uçuşların durdurulması nedeniyle ülkede kalan uçuş ekipleri ile Almatı'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları, Türkiye
'ye getirildi. Kazakistan'a giderek tahliye operasyonunu yakından takip eden Türk Hava Yolları
(THY
) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
'nın da içinde bulunduğu uçakta 3'ü çocuk toplam 167 kişi dün akşam saat 16.30'da İstanbul Havalimanı
'na getirildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "THY ailemiz, geride hiçbir arkadaşını bırakmayacak bir şirket olduğunu bir kere daha göstermiştir" dedi.