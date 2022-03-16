Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Kongresi’ne seslendi! Kritik hava sahası ve S300 mesajı

İnsanlarımızı korumak için hava sahamızın kapatılmasını istiyoruz. Halkımızın ölmemesi için bunu istiyoruz. İnsanlarımızı, özgürlüğümüzü korumamız için güçlü uçaklara ihtiyacımız var. Bunlar elinizde var. Ancak Ukrayna gökyüzünde değiller, halkımızı korumuyorlar. Sizin karar vermenize ihtiyacımız var. Ukrayna ABD'ye minnettardır bu destekleriniz için. Başkan Biden'a minnetarım.

UÇUŞLARA KAPATILSIN

ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.