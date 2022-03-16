Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Kongresi’ne seslendi! Kritik hava sahası ve S300 mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Kongresi'ne hitap etti.
Zelenskiy'nin konuşmasından satır başları:
Ukrayna'yı anlayın. Size ihtiyaç duyuyoruz. 11 Eylül'ü anlayın, şeytan şehirlerinize saldırmıştı, masum insanlara saldırmıştı. Bizim ülkemiz aynı şeyi hergün yaşıyor. Ukrayna şehirlerinde Rusya gökyüzümüzü ölüm kaynağına dönüştürdü. Roketler gönderdiler, sayısız bomba attılar. Halkımızı öldürdüler. Bu teröre küresel olarak cevap verin.
İnsanlarımızı korumak için hava sahamızın kapatılmasını istiyoruz. Halkımızın ölmemesi için bunu istiyoruz. İnsanlarımızı, özgürlüğümüzü korumamız için güçlü uçaklara ihtiyacımız var. Bunlar elinizde var. Ancak Ukrayna gökyüzünde değiller, halkımızı korumuyorlar. Sizin karar vermenize ihtiyacımız var. Ukrayna ABD'ye minnettardır bu destekleriniz için. Başkan Biden'a minnetarım.
UÇUŞLARA KAPATILSIN
ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.
YENİ YAPTIRIMLARA İHTİYACIMIZ VAR
Ukrayna'ya karşı savaş suçu işleyenlere yönelik karar alınmalı. Yeni yaptırımlara ihtiyacımız var. Ta ki saldırılar durana kadar. Biz ABD yaptırımlarının Rusya'daki bütün politikacılara yapılmasını istiyoruz. Bizim kanımızla oynuyorlar. Bu konuda sizin bölgenizde Rus'ları destekleyen firmalar varsa onlara da gerekeni yapın. Bütün Amerikalılar Rus mallarını boykot etmeli. Biz zaten anti savaş koalisyonunun bir parçası olduk.
Savaşı, Rusya'nın Ukrayna'yı tam işgalini durdurmamız lazım. Bunu biz görüyoruz, siz de görüyorsunuz. Burada bir ittifak yapmalıyız sizlerle. 24 saat içerisinde gerkirse silahla, gerekirse diplomatik olarak ne gerekirse yapılmalı.Son dakika haberi | RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ile ilgili Kremlin'den dikkat çeken İsveç örneği: Uzlaşma için buna inanıyoruz...