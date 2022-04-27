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Giriş Tarihi: 27.4.2022 16:09

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e G20 Zirvesi daveti

AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e G20 Zirvesi daveti

Savaş 63. günde devam ederken, Ukrayna lideri Zelenskiy, Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ukrayna lideri, "G20 Zirvesi'ne davet ettiği için minnettarım" sözlerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı. Zelenskiy, Twitter hesabından Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Başta BM'deki açık tutumu ve (Ukrayna'nın) egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği destekler için teşekkür ettim. Gıda güvenliği konusunu görüştük. G20 Zirvesi'ne davet ettiği için minnettarım." bilgisini paylaştı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubun zirvesi, kasımda Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e G20 Zirvesi daveti
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