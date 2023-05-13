Ukrayna Devlet Lideri Zelenskiy yardım için İtalya’ya gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın ardından ilk kez İtalyan başkentine gelen Zelenskiy, ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile bir araya geldi.

Mattarella, Zelenskiy'i cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Mattarella'nın görüşmenin başında Zelenskiy'ye, "Sizi burada ağırlamak benim için onur. İtalya desteğiyle tam olarak yanınızdadır." dedi.