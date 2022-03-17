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Giriş Tarihi: 17.3.2022 20:36

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Türkiye açıklaması: Minnettarız

AA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’dan Türkiye açıklaması: Minnettarız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya gösterdiği dayanışmanın sarsılmaz nitelikte olduğunu belirtirken, "Türkiye'nin siyasi ve insani desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yıkıcı savaşa son vermesi için devam ettiği diplomatik çabalar için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Kuleba, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Ukrayna'da bir araya geldiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ülkesine siyasi ve insani yardım verdiğini hatırlatan Kuleba, savaşın durdurulması için Türkiye'nin diplomatik görüşmeler yürüttüğünü vurguladı. Kuleba, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin siyasi ve insani desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yıkıcı savaşa son vermesi için devam ettiği diplomatik çabalar için minnettarız."

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Türkiye açıklaması: Minnettarız
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