UKRAYNA Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni'nin geçen ay Herson'a yapılan füze saldırısında ağır şekilde yaralandığı iddia edildi. Independent'ın Rus haber ajansı RIA'ya dayandırdığı habere göre, saldırı sırasında başından yaralanan Zalujni'nin vücuduna da sayısız şarapnel parçası isabet etti. Bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan 49 yaşındaki generalin, saldırının ardından Kiev'deki bir askeri hastanede kafatası ameliyatı olduğu öne sürüldü. RIA'nın haberinde, doktorların Zalujni'nin yaşamasını bekledikleri ancak askeri görevlerini yerine getiremeyecek durumda olduğu ifade edildi.