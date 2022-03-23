Ukrayna ile ilgili flaş iddia! "Hızla tükeniyor, acil olarak sözünüzü tutun" dediler...

Rusya Ukrayna savaşı başladıktan 1-2 hafta sonra, basında Rus birliklerinin başarısızlığı, mühimmatlarının bittiği, gıda ve yakıt kaynaklarının tükendiğine dair haberler yer alıyor. Ancak İngiliz The Times'da yayınlanan bir haber ibreyi başka yöne çevirdi.
"NEREDEYSE BİTTİ"
Gazete, Ukrayna'nın silahlarının bittiğini söyleyerek, "Ukrayna'nın Rus hava araçları ile tanklarını yok etmek için kullandığı silahlar neredeyse bitti." sözlerine yer verdi.
YALNIZCA İKİ HAFTALIK KALDI
Aynı zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın da yakın çevresine "Ordunun yalnızca iki haftalık uçaksavar ile tanksavarları kaldı. Son günlerde bazı ülkeler ekstradan silah önderiyor olmasına durumun kritik olduğunu ifade etmek isterim" dediği iddia edildi.