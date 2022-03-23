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Haberler Dünya Haberleri Ukrayna ile ilgili flaş iddia! "Hızla tükeniyor, acil olarak sözünüzü tutun" dediler...
Giriş Tarihi: 23.3.2022 12:59 Son Güncelleme: 23.3.2022 13:00

Ukrayna ile ilgili flaş iddia! "Hızla tükeniyor, acil olarak sözünüzü tutun" dediler...

Ukrayna ile ilgili flaş iddia! Hızla tükeniyor, acil olarak sözünüzü tutun dediler...

24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna savaşı 2. haftasındayken dış basından gelen haberlerde Rus birliklerinin başarısızlığından bahsedildi. Bugün ise İngiliz gazetesi The Times tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Haberde Ukrayna ordusunun silahlarının tükenmek üzere olduğu ve bu nedenle de ülkenin, kendisine yardım sözü veren ülkelere baskı yaptığı söylendi.

Rusya Ukrayna savaşı başladıktan 1-2 hafta sonra, basında Rus birliklerinin başarısızlığı, mühimmatlarının bittiği, gıda ve yakıt kaynaklarının tükendiğine dair haberler yer alıyor. Ancak İngiliz The Times'da yayınlanan bir haber ibreyi başka yöne çevirdi.

"NEREDEYSE BİTTİ"

Gazete, Ukrayna'nın silahlarının bittiğini söyleyerek, "Ukrayna'nın Rus hava araçları ile tanklarını yok etmek için kullandığı silahlar neredeyse bitti." sözlerine yer verdi.

YALNIZCA İKİ HAFTALIK KALDI

Aynı zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın da yakın çevresine "Ordunun yalnızca iki haftalık uçaksavar ile tanksavarları kaldı. Son günlerde bazı ülkeler ekstradan silah önderiyor olmasına durumun kritik olduğunu ifade etmek isterim" dediği iddia edildi.

UKRAYNA'DAN ACİL ÇAĞRI

Ukrayna'nın ise acil olarak diğer ülkelere baskı yaptığını, Almanya ve Fransa'dan da silahlar konusunda 'sözünde durmalarını' istediği ifade edildi.

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Ukrayna ile ilgili flaş iddia! "Hızla tükeniyor, acil olarak sözünüzü tutun" dediler...
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