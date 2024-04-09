Ukrayna: Nükleer tesislere yönelik provokasyon yapmıyoruz

Andriy Yusov, yerel televizyon programındaki açıklamasında, Kiev'in, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği iddiasına tepki gösterdi.

Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni yasa dışı ele geçirdiğini, orada askeri teçhizat konuşlandırdığını, santralin bulunduğu bölgeyi mayınladığını ve düzenli olarak İHA'lar fırlattığını belirten Yusov, "(Rusya) Bugün Ukrayna'dan yapıldığı iddia edilen saldırıyı simüle etmek için FPV dronları kullanmaya karar verdi. Ukrayna'nın tutumu açık ve nettir. Nükleer tesislere yönelik herhangi bir askeri eylem ya da provokasyon gerçekleştirmiyoruz." ifadesini kullandı.