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Giriş Tarihi: 8.9.2022 23:25

Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı

AA
Ukrayna ordusu, Balakliya’yı Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinin güneydoğusunda yer alan Balakliya ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ilçenin ele geçirildiğini doğruladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde Balakliya ilçesindeki binanın çatısında Ukrayna bayrağının dalgalandığı ve 3 Ukrayna askeri görülüyor.

Görüntüdeki askerlerden birinin "Sayın Devlet Başkanı, Başkomutan, Balakliya kontrol altına alındı, talimat yerine getirildi." dediği duyuluyor.

Zelenskiy, görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, "Her şey yerli yerinde. Ukrayna bayrağı, özgür bir Ukrayna, gökyüzünün altında özgür bir Ukrayna şehrinde. Teşekkürler. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.

Zelenskiy ise dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." ifadesini kullanmıştı.

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Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
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