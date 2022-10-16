Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere cephe öncesi askeri eğitim veriliyor

Ukrayna ordusuna katılmak isteyen gönüllüler, uzmanlar gözetiminde cephe hattına gönderilmeden önce çevrim içi ve gerçek ortamda bir dizi eğitimden geçiriliyor. Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta çatışmalar Ukrayna'nın Herson, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Savaşın başlamasından itibaren 100 binden fazla Ukraynalı gönüllü, askerlere destek olmak ve Rus güçlerine karşı durmak için orduya katıldı. Kiev bölgesinde yer alan ve gönüllülerden oluşan ekibe, cepheye gitmeden önce uzmanlar gözetiminde eğitim veriliyor. Çevrim içi ortamda eğitimin de yer aldığı sürecin en önemli ayağını gerçek talimler oluşturuyor.

Eğitim kapsamında gönüllüler, başta arazide ilerlemek olmak üzere birçok uygulamadan geçiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan gönüllülerin büyük bir kısmı ülkenin farklı bölgelerindeki cephe hatlarına gönderiliyor.

"ELLERİNE SİLAH BİLE ALMAMIŞLARDI"

Eğitim veren merkezin yetkililerinden Ruslan Trigub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Mart'tan bu yana gönüllülere yönelik eğitimlerinin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Trigub, Ukrayna ordusundaki tüm bölüklerin savaş bölgesine gitmeden önce taktik, sağlık ve arazi olmak üzere birçok konuda eğitimden geçtiğini ifade etti.

Eğitimlerin birkaç ay sürdüğünü dile getiren Trigub, "Elbette her şeyi öğretemeyiz ama önemli konuları öğretiyoruz. Taburumuzdaki herkes gönüllü. Kendi isteğiyle gelip kaydını yaptıran insanlar bunlar. Yüzde 90'ı, savaş başlamadan önce eline silah almamış kişiler. Şimdi ise savaşın sonuna kadar, Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırları içinde yer alan tüm toprakları kurtarılana kadar savaşmaya hazırlar." değerlendirmesinde bulundu.

"YAŞAMAK VE KÖLE OLMAK ARASINDA SEÇİM YAPIYORUZ"

Erkeklerin yanı sıra çok sayıda kadın da gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katıldı. Ukrayna ordusundaki kadın asker sayısının 50 binden fazla olduğu belirtiliyor.

Savaşın başlamasından bir gün sonra Ukrayna ordusuna katılan Victorya, gönüllü olma sebeplerini şöyle anlattı:

"Topraklarımızı özgürleştirmemiz için birçok sebebim var. Çocuklarımızın özgürlük içinde yaşaması, engellenmeden rahat şekilde seyahat edebilmeleri için orduya katıldım. 24 Şubat'ta tekrar Rusya'nın bize saldırı düzenlendiğinde gidip (orduyla) sözleşme yaptık çünkü bizim için özgürlük herhangi bir birlikten (örgüt) çok daha değerli. En önemlisi çocuklar ve özgürlüktür. Ayrıca onların (Rusların) İrpin ile Buça'da yaptıklarından sonra anlatılacak bir şey yok. Bize özgürlük lazım."

Victorya, savaşın normal bir insan için korkutucu olduğunu dile getirerek, "Elbette bir korku var, sadece psikolojik sorunları olan biri korkmayabilir. Korku herkes için var ama burada yaşamakla köle olmak arasında seçim yapıyorsunuz. Bu yüzden fazla seçeneğimiz yoktu." ifadesini kullandı.