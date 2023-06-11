Ukrayna savaşı Bahmut’ta kızıştı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Bahmut yönünde 1400 metre ilerledik açıklamasının ardından Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Bahmut çevresindeki beş köydeki Rus mevzilerine saldırılarının püskürtüldüğünü kaydetti. Öte yandan Ukrayna ordusunun, Donetsk bölgesinde Rusya'nın kontrolündeki Blagodatne köyünü kurtardığı belirtildi. Rus güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus askerlerinden esir alınanların olduğu ileri sürüldü. Ayrıca, Kahovka Barajı'nın vurulmasının ardından yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna, Herson ve Mykolaiv'in güney bölgelerinde 77 kasaba ve köyün sular altında kaldığını bildirirken tahliyeler sürüyor. Bölgede yedisi çocuk 35 kişinin kayıp olduğu açıklandı.