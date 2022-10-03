Ukrayna savaşı Uzaya taşınıyor

Ukrayna savaşı her geçen gün Rusya ile Batı arasında topyekun bir mücadeleye dönüşüyor. ABD yönetimi ve istihbaratı Rusya'nın nükleer silahları kullanma ihtimaline karşı sert uyarılarda bulunmaya devam ederken İngiltere Savunma Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin, Telegraph gazetesine 'a verdiği demeçte, Moskova'nın Batı altyapısını hedef almak için uzay tabanlı silahları kullanabileceğini söyledi. Rusya'yı İngiltere için uzun vadeli bir tehdit olarak gördüğünü söyleyen Radakin, "Bunun bir örneğini geçen yılın sonunda, Rusya'nın uzayda muazzam enkaz oluşturan bir nesneyi patlatmasıyla gördük. Rusya'nın nükleer yetenekleri var, Rusya'nın sualtı yetenekleri var" dedi.