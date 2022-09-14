Ukrayna Savaşı’nda üçüncü aşama

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı ayına girerken Kiev ordusu toprakları geri almaya devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Harkiv'de 300'den fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı" denildi. Dün ayrıca stratejik önemde Melitopol kentinden de Rus birliklerinin çekilmeye başladığı ileri sürüldü. Rusya'nın kontrolündeki Herson ve Mariupol şehirleri arasında yer alan Melitopol'un kurtarılması, savaşta kritik bir öneme sahip. Bu kentin geri alınması Rusya'nın tedarik ağına ciddi bir darbe indirebilir. Bu nedenle "Kiev ve Harkiv'in geri alınmasından sonra savaşta üçüncü aşamaya girildi" yorumları yapıldı.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine gitti. Zelenski, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi. Zelenski, "Kırım'a geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz" dedi.