Ukrayna: Türkiye’yi anlıyoruz

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki tarafla dengeli bir şekilde görüşebilen tek ülke olan Türkiye'nin izlediği politikaya Kiev yönetiminden destek geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Türkiye'nin uyguladığı denge diplomasisini anladıklarını belirtti. Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tarafsız bir pozisyona sahip olmadığını düşündüğünü belirterek, "Türkiye'nin, BM'de Ukrayna ile ilgili kararlarda nasıl oy kullandığını görüyoruz. Türkiye, Ukrayna platformunu destekliyor" diye konuştu.Ukrayna Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkenin enerji altyapısının yaklaşık yüzde 40'ının büyük ölçüde hasar gördüğü kaydedildi. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bir günlüğüne zorunlu enerji tasarrufu yapılıyor.