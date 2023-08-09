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Giriş Tarihi: 9.8.2023 12:31

Ukrayna’da Pokrovsk saldırısına ilişkin yeni açıklama: Rusya kasıtlı yaptı!

Rusya, dün Ukrayna’nın Pokrovsk kentine bir saldırı düzenlemiş, füze saldırısı sonrası 9 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son dakika açıklamasında bulundu.

DHA
Ukrayna’da Pokrovsk saldırısına ilişkin yeni açıklama: Rusya kasıtlı yaptı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın dün Pokrovsk kentinde düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, ikinci saldırının kurtarma çalışmaları başladıktan sonra düzenlendiğini, bunun kasıtlı olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kendine düzenlenen saldırıda can kaybının 9, yaralı sayısının ise 82 olduğunu ifade ederek, bölgedeki çalışmaların tamamlandığını söyledi. Zelenski, ikinci saldırının, arama kurtarma faaliyetleri başladıktan sonra düzenlendiğini vurgulayarak, "Birkaç füze saldırısı oldu. İkinci saldırı kurtarma operasyonu başladığında gerçekleşti. Bu, teröristlerin en büyük acı ve zararı vermek için aldıkları kasıtlı bir karardır. Rusya bu konuda azami sorumluluğu üstlenecektir. Olaylar nasıl gelişirse gelişsin, teröristlere karşı cezalar verilmelidir" dedi.

YARALILAR ARASINDA POLİS VE KURTARMA EKİPLERİ VARDI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada yaralılar arasında çok sayıda kurtarma ekibi ve polisin olduğunu duyurmuştu. Açıklamada, 29 polis memuru ve 7 kurtarma görevlisinin yaralandığı aktarılmıştı.

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Ukrayna’da Pokrovsk saldırısına ilişkin yeni açıklama: Rusya kasıtlı yaptı!
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