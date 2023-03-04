Ukrayna’daki suçlar Lahey’de soruşturulacak

BİR yılı geride bırakan Ukrayna savaşında işlenen suçlarının soruşturulması için Hollanda'nın Lahey kentinde merkez kurulacak. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, savaş suçlarının soruşturulması için Lahey'de uluslararası merkez kurulacağını, bunun kurulacak özel savaş mahkemesinin ilk adımı olduğunu bildirdi. Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan, altyapıya zarar veren saldırılar düzenlediğini dile getirdi. Rus güçlerinin işkence, kötü muamele, cinsel şiddet ve yargısız infazlar yaptığını söyleyen von der Leyen, "Rusya, işlediği korkunç suçların hesabını vermeli" dedi. Öte yandan Rus ve Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki Bahmut'ta durum kritik. Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü uzmanları, Ukrayna ordusunun Bahmut'tan kontrollü bir şekilde çekilmeye hazırlandıklarını iddia etti.