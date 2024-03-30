Ukrayna’dan flaş açıklama! Zelenskiy itiraf etti: ABD yardım etmezse…

ABD'nin, Ukrayna'ya yönelik saldırılara karşı tepkilerinin olumlu olmadığını ancak Kiev'in kendi dronlarını kullandığını dile getirerek, "Kendi dronlarımızı kullandı. Kimse kullanamazsınız diyemez. Eğer enerji sistemlerimizi kullanacak hava savunma sistemimiz toksa ve Ruslar bunlara saldırıyorsa, neden karşılık veremiyoruz? Toplumları benzinsiz, mazotsuz, elektriksiz yaşamayı öğrenmek zorunda. Rusya bu adımları sonlandırdığında biz de durduracağız"

"TASARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yardım paketine ilişkin tasarının kabul edilmesinin Putin'e karşı "hayati" önem taşıdığını söylemiş ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde Başkan Mike Johnson, Senato'dan geçen Ukrayna'ya yardım paketini engellemişti. Zelenskiy, Johnson ile Perşembe günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde tasarının onaylanmasının hayati olduğunu ifade etti.