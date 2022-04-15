Ukrayna’dan ’misket bombası’ iddiası! Mikolayiv Valisi: 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinin Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehirde misket bombaları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Her nesneye dokunmayın, ölümcül olabilir" dedi.