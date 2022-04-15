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Giriş Tarihi: 15.4.2022 23:17 Son Güncelleme: 15.4.2022 23:18

Ukrayna'dan 'misket bombası' iddiası! Mikolayiv Valisi: 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Ukrayna’dan ’misket bombası’ iddiası! Mikolayiv Valisi: 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Mıkolayiv şehrinin Valisi Vitaliy, flaş bir iddia ortaya attı. Kim, yaptığı açıklamada, “Misket bombaları nedeniyle şehirde 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı” dedi.

Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinin Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehirde misket bombaları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Her nesneye dokunmayın, ölümcül olabilir" dedi.

"SİVİLLER İÇİN TEHLİKELİ BİR DURUM OLUŞTURUYOR"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Rusya'nın saldırılarda misket bombası kullandığını doğruladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Geniş bir alana rasgele saçılan misket bombaları siviller için tehlikeli bir durum oluşturuyor. Çatışmalarda patlamayan misket bombaları kara mayınlarına dönüşerek çatışma sonrası bölgelerde tehdit oluşturmaya devam ediyor" denildi.

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Ukrayna'dan 'misket bombası' iddiası! Mikolayiv Valisi: 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
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