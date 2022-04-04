Ukraynalı baba ve oğul, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

"BU DİNDE ÇOK FAZLA BİLGİ VAR VE BUNLARI ÖĞRENDİM"

İmanov yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır İslam dinine geçmeyi düşünüyorum, ama şimdi karar verdim. En son din olarak Allah bize bu dini gönderdi. Bu nedenle kabul ettim. Bu dinde çok fazla bilgi var ve bunları öğrendim" dedi.

İmanov'un oğlu Sergey ise, "İslam'ı kabul etmeye karar verdim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bu konuda ailem bana yardım etti. Bugün bu kararı vererek, İslam dinini kabul ettiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.