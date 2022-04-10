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Giriş Tarihi: 10.4.2022 13:23 Son Güncelleme: 10.4.2022 13:38

Ukrayna'nın kalbinde ittifak yürüyüşü! Johnson'ın Zelenskiy'e yönelik 'aslan' benzetmesi gündem oldu

Ukrayna’nın kalbinde ittifak yürüyüşü! Johnson’ın Zelenskiy’e yönelik ’aslan’ benzetmesi gündem oldu

24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna savaşı ile birlilkte İngiltere, Rusya'ya sert tepki gösterip yaptırım kararları alan ülkelerden biri. En başından beri Ukrayna'yı destekleyen ülkenin lideri Boris Jonhson, dün Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev sokaklarında dolaşan Johnson, Ukrayna halkına ve Zelenskiy'e övgü dolu sözler söyledi. Öte yandan Jonhson'ın Zelenskiy için yaptığı 'aslan' benzetmesi gündem oldu.

Savaş başladığından beri sert yaptırım kararları alan İngiltere'nin lideri Boris Jonhson, dün Ukrayna'ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek için dün Ukrayna'ya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev sokaklarında gezdi.

"BAŞKA YOLUMUZ YOK"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Kiev'de hala alarmlar çalıyor. Cennetteki Yüz Kahramanları anısına yapılan anıtı ziyaret ettik. Ne yazık ki kahramanlarımız Rus işgalcilere karşı her gün cephede ölmeye devam ediyor, ancak Birleşik Krallık gibi sadık dostlarımızın yardımıyla her gün zafere daha da yaklaşıyoruz. Ukrayna'yı ziyaret ettiği ve desteklediği için Boris Johnson'a teşekkür ederiz. Kazanacağız, başka yolumuz yok" denildi.

SİVİLLERLE SOHBET ETTİLER

Johnson, Zelenski ile Kiev sokaklarında yaptığı gezintide sivillerle de konuştu. Zelenski ve Johnson'a bir grup asker eşlik etti.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMALAR

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile başkent Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Zelenski, "Londra'nın, Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz." dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakan Johnson'u, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin bilgilendirdiğini aktaran Zelenski, Johnson'a, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için aldığı etkili yaptırım önlemleri için teşekkür etti.

"UKRAYNA HALKI KAHRAMAN"

Johnson ise konuşmasında Ukrayna halkını "kahraman" olarak niteledi. Rusya'nın savaş öncesi Kiev'in birkaç saat içinde düşeceğini düşündüğünü kaydeden Johnson, "Ne kadar da yanıldılar. Bence Ukraynalılar bir aslanın cesaretini gösterdi ve Zelenskiy o aslanın kükremesi de sen oldun. Yapabildikleriniz için teşekkür ederim, liderliğiniz olağanüstüydü." dedi.

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Ukrayna'nın kalbinde ittifak yürüyüşü! Johnson'ın Zelenskiy'e yönelik 'aslan' benzetmesi gündem oldu
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