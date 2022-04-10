Ukrayna’nın kalbinde ittifak yürüyüşü! Johnson’ın Zelenskiy’e yönelik ’aslan’ benzetmesi gündem oldu

"BAŞKA YOLUMUZ YOK"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Kiev'de hala alarmlar çalıyor. Cennetteki Yüz Kahramanları anısına yapılan anıtı ziyaret ettik. Ne yazık ki kahramanlarımız Rus işgalcilere karşı her gün cephede ölmeye devam ediyor, ancak Birleşik Krallık gibi sadık dostlarımızın yardımıyla her gün zafere daha da yaklaşıyoruz. Ukrayna'yı ziyaret ettiği ve desteklediği için Boris Johnson'a teşekkür ederiz. Kazanacağız, başka yolumuz yok" denildi.