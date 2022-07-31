Ukrayna’nın tahıl devinin sahibi öldürüldü

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Mykolaiv'e yönelik ağır bombardımanda ülkenin en varlıklı iş insanlarından birinin eşi ile birlikte öldürüldüğü bildirildi. Ukrayna medyası, 74 yaşındaki Oleksiy Vadaturskiy ve eşi Raisa Mikhailovna'nın yaşadığı evin, gece saatlerinde bir füze ile vurulduğunu aktardı. Vadaturskiy tahıl ticareti yapan Nibulon Grup'un sahibiydi. İş insanı aynı zamanda "Ukrayna'nın Kahramanı" madalyası sahibiydi. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre, Vadaturskiy'nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.