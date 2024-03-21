‘Ukrayna’ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeye ilişkin planları gündemde önemli bir yer tutmaya devam ederken Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın 2 numaralı isminden Paris'e çok uyarı geldi. Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Tolstoy, Fransa'nın Ukrayna'ya göndereceği tüm Fransız askerlerin Rus ordusu tarafından etkisiz hale getirileceğini vurguladı. Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü, Fransa'nın Ukrayna'ya göndermek üzere yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini vermişti.