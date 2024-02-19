Uluslararası Adalet Divanı’nda “İsrail’in Filistin’deki eylemlerinin hukuki sonuçlarına” ilişkin duruşmalar başladı

İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar uluslararası yargıda ele alınıyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), "İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal ettiği Filistin topraklarındaki politika ve uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları başladı. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda 19-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kamuya açık oturumlarda bugün Filistinli temsilciler beyanda bulunacak.Altı gün boyunca 52 ülke ve 3 uluslararası kuruluşun sözlü beyanda bulunacağı duruşmalara, görüşlerini yazılı olarak ileten İsrail katılmayacak. Türkiye'nin 26 Şubat'ta beyan vereceği mahkemede temsilciler 30'ar dakika sunum yapacak. Adalet Divanı'nın duruşmaların sonunda vereceği görüşün yasal olarak bağlayıcı bulunmayacak ancak hukuki ve ahlaki açıdan İsrail üzerindeki baskıyı arttırması bekleniyor.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 17 Ocak 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'ndan Filistinlilerin kendi geleceğini tayin etme hakkının İsrail tarafından sürekli ihlal edilmesinin tüm devletler ve BM açısından hukuki sonuçlarına ilişkin tavsiye niteliğinde görüş talep etmişti.Güney Afrika da geçtiğimiz ay 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni Gazze'de ihlal ettiği suçlamasıyla İsrail'e karşı soykırım davası açmıştı. UAD, İsrail'in Gazze'deki soykırımı önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri almasına hükmetmişti.BM Genel Kurulu, 2004'te de UAD'dan işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgili görüş talep etmişti. Uluslararası Adalet Divanı, BM'nin talebinin ardından İsrail'in Batı Şeria'nın çevresine ördüğü ayrım duvarının uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve yıkılması gerektiğine yönelik görüş bildirmişti.