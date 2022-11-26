Umudumuz Türkiye

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kılıç Harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini imha ediyor. Suriye'de daha önce 4 başarılı kara harekâtına imza atan Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu ile birlikte yeni bir operasyona hazırlanıyor. Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat'a operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PKK/YPG'den temizlemesini istiyor.Terör örgütünün işgalindeki Tel Rıfat ilçesine komşu Azez'de cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıları protesto etti. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun olası kara operasyonuna destek gösterileri düzenlendi. Azez'in Succu kavşağında düzenlenen gösteriye katılanlar, 'Suriye bizimdir', 'Topraklarımızda terör örgütü istemiyoruz' sloganları attı. Gösteride yapılan konuşmalarda Tel Rıfatlılar, Türkiye'ye sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti. SABAH'a konuşan Hacı Süleyman, "Türkiye'nin düzenleyeceği kara operasyonuna sonuna kadar destek veriyoruz. Azez'deki çadır kamplarda yüz binlerce Tel Rıfatlı çok zor durumda yaşıyor. Hepimiz evlerimize dönmek istiyoruz. Tek umdumuduz Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği operasyon" dedi.Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. PKK/YPG terör örgütü, Tel Rıfat ve Münbiç'i Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor. İlçelerden yaptığı sızma girişimleri ve saldırılarla, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri ve halkın güvenliğini tehdit ediyor.Almanya'dan son 9 yılda Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG'ye katılanların sayısının 300 olduğu bildirildi. Hükümet, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) soru önergesine verdiği cevapta PKK/YPG'ye katılmak üzere Almanya'dan 300 kişinin bölgeye gittiğini ifade etti. Bunlardan 150'sinin ülkeye döndüğü kaydedildi. Terör örgütü PKK/YPG'ye katılmak üzere gidenler hakkında şimdiye kadar herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.Türkiye'nin olası kara harekâtı öncesinde terör örgütü PKK/YPG bilindik yalanlarına sarıldı. Türkiye'nin DEAŞ'lıların bulunduğu Hol Kampı'nı hedef aldığı yalanını servis ediyorlar. Batı medyası da buna bir kez daha çanak tutuyor. Ancak terör örgütü YPG'nin servis ettiği fotoğraflar yalandan ibaret. Anadolu Ajansı'nın Teyit Hattı, sosyal ağlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef aldığı ileri sürülerek paylaşılan fotoğrafların eski tarihli olduğunu ortaya koydu.