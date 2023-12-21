Üniversitede katliam:15 ölü

Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, biri saldırgan 15 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Polis, etkisiz hale getirilen 24 yaşındaki saldırgan David Kozak'ın üniversitenin öğrencisi olduğunu bildirdi. Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce babasını da öldürdüğünü kaydederek, bu kişinin fakültede bir konferansa katılmayı planladığını ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşlediğini söyledi.Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan da saldırının terörle bağlantısı olmadığını açıkladı. Kozak'ın uzun namlulu otomatik silahla gerçekleştirdiği saldırı sırasında binada bulunanların, sınıf ya da odaların kapılarına masa ve sandalyelerle barikat kurarak kendilerini korumaya çalıştıkları belirtildi. Bazı öğrenciler ise üst katlarda cam kenarına çıkarak uzun süre yardım bekledi. Çek basınında yer alan haberlerde, saldırgandan kaçmak için cam kenarına çıkan bir öğrencinin düşerek hayatını kaybettiği de iddia edildi.