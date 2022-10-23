Ünlü fitness zinciri sahibinin uçağı düştü

Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden Mcfit'in kurucusu olan Alman iş adamı Rainer Schaller ile kız arkadaşı ve kızlarının bulunduğu özel uçak, Kosta Rika açıklarında radardan kayboldu. Uçaktan son sinyal alınan bölgede arama kurtarma çalışması yapan ekipler, denize düşen uçağın enkazına ulaştı. Ekiplerin biri çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaştığı bildirildi. Bulunan bir tanesinin bir çocuğa ait olduğu açıklandı. 5 kişinin bulunduğu belirtilen uçakta, Schaller'ın kişisel antrenörü Marcus Kurreck'in de olduğu belirtiliyor.