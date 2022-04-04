Ünlü ressam ve şairimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ünlü mozaiği 62 yıldır NATO karargahının duvarlarını süslüyor

2016'DA SON YERİNİ ALDI

Türk mozaiği, 1967'deki taşınma sırasında devasa vinçler aracılığıyla Paris'teki binanın 6. katından alındı ve Almanya'dan özel olarak bu iş için getirilen araçlarla Brüksel'e götürüldü. Eser, yerleştirildiği yeni NATO karargah binasının girişinde uzun yıllar gelen ve gidenleri selamladı. 2016'ya gelindiğinde NATO'nun şu anda bulunduğu karargah binasının inşaatında sona yaklaşıldı. Bedri Rahmi'nin mozaiğinin adresi de yine değişecekti. Yeni adres için yolculuk bu kez kısa sürdü. Çünkü Brüksel'deki yeni karargah, eski binanın önündeki caddenin hemen karşısındaydı. Böylece 50 metrekarelik ve 10 ton ağırlığındaki sanat eseri yine devasa vinçlerle birkaç yüz metre taşınarak şu andaki yerine yerleştirildi. Mozaik, şu anda NATO'nun yeni karargah binasında ana girişin karşısındaki otoparkta duruyor.