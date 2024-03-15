UNRWA’ya yeniden fon sağlayan ülkeler arasına Avustralya da katıldı

Avustralya, İsrail'in UNRWA'nın Gazze'deki bazı çalışanlarına yönelik 7 Ekim olaylarına dahil oldukları iddialarının ardından başta ABD olmak üzere bazı ülkeler gibi kuruluşa yardımlarını askıya aldığını duyurmuştu. Avustralya Dışişleri'nden bugün yapılan açıklamada, "Avustralya, UNRWA operasyonlarının bütünlüğünü güçlendirmeye yönelik adımları izleyerek, UNRWA'ya sağlanan fonlara ilişkin geçici duraklamayı kaldıracak" denildi.

AVUSTRALYA'DAN 52 MİLYON DOLAR YARDIM FONU

Yapılan açıklamada, Gazze'ye gönderilecek olan yardımlar için 52 milyon dolar taahhüt edildiği açıklandı. Avustralya ayrıca, acil ihtiyacı karşılamak amacıyla Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaştırılmasına yardımcı olma çabalarını da destekleyeceğini ifade etti.

Destek kapsamında, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir C-17A Globemaster, Ürdün ve BAE tarafından insani yardım amaçlı hava indirmelerinde kullanılmak üzere 140 adet Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) hava dağıtım paraşütü tedarik edileceği belirtildi.

"FONLARINI KESEN TÜM ÜLKELERDEN BENZER BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Avustralya'nın açıklamasıyla ilgili olarak "Gazze ve bölgedeki bu kritik dönemde fonlarını koruyan/arttıran ve kısa süre önce katkılarını açıklayan donör ülkelere katıldığınız için Avustralya'ya teşekkür ederiz.

Katkılarını geçici olarak durduran diğer bağışçıların da benzer bir duyuru yapmalarını ve Gazze'deki açlığı tersine çevirmek ve bölgedeki Filistinli Mülteciler için bir yaşam hattı olmaya devam etmek için Ajansı desteklemelerini umuyorum" dedi.

UNRWA FONLARI NEDEN ASKIYA ALINMIŞTI?

UNRWA, BM'nin bir kuruluşu olarak 1949'da Filistinli mültecilere yardım etmek amacıyla kuruldu. UNRWA bütçesinin neredeyse tamamı, BM'ye üye ülkelerden gelen gönüllü bağışlardan oluşuyor. 7 Ekim 2023'te İsrail- Hamas çatışmaları sonrası bölgede faaliyetlerine devam eden UNRWA, bazı personelinin olaylara karıştığı iddiasıyla aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu 10'dan fazla bağışçı ülkenin fonlarını askıya alması sebebiyle neredeyse faaliyetlerini durdurma noktasına getirmişti. Gazze'de mevcut durum sebebiyle fonlarını askıya alan ülkeler birer birer kuruma desteklerini yeniden sağlayacağını ifade etti.