Ürdün-Türkiye ilişkileri ittifak seviyesinin ötesinde

Ürdün
parlamentosundaki Ürdün-Türkiye
Dostluk Grubu Başkanı Yasin el-Husban, Ankara- Amman
ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Husban, "Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesine geçti. Çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda uyum ve fikir birliği var" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Filistin davasında Ürdün'e verdiği desteğe işaret eden Husban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Kral 2. Abdullah'ı "kutsal mekanların hamisi" olarak nitelendirdiğini ve bunun "değerli bir tutum" olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin sağlık sisteminden övgüyle söz eden Husban, "Bize en çok uyan Türkiye'nin sağlık tecrübesidir" dedi. Husban, Türk Hava Yolları
'nın (THY
) çeşitli destinasyonlardan Ürdün'e uçuşlarının arttığını dolayısıyla ülke turizmine ve ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Husban ayrıca, "Ürdünlüler Türkçe öğrenmeye yoğun ilgi gösteriyor" dedi.