Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Uyarılara aldırış etmiyor! Kuzey Kore 14. kez balistik füze denemesi yaptı
Giriş Tarihi: 4.5.2022 09:06

Uyarılara aldırış etmiyor! Kuzey Kore 14. kez balistik füze denemesi yaptı

AA
Uyarılara aldırış etmiyor! Kuzey Kore 14. kez balistik füze denemesi yaptı

Yılın başından beri gelen uyarılara aldırış etmeyen Kuzey Kore'den yine bir balistik füze denemesi geldi. Güney Kore'nin duyurduğu habere göre tatbikat yerel saatle saat 12.03'te Japon Denizi'nde gerçekleştirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Yonhap ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Denemenin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12.03'te Japon Denizi yönüne yapıldığı belirtildi.

14. DENEMESİ

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede bulunan gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyarılara aldırış etmiyor! Kuzey Kore 14. kez balistik füze denemesi yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA