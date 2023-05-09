‘Uygarlık dönüm noktasında’

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 78. yıldönümü dolayısıyla tören yapıldı. Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batılı seçkinler, Rusya düşmanlığı ve nefret tohumları ekmeye çalışıyor. Tek amaçları ülkemizin düştüğünü görmek" dedi. Putin, Rusya'ya karşı "gerçek bir savaş" yürütüldüğünü öne sürerek "Biz egemenliğimizi savunuyoruz. Bugün uygarlık bir dönüm noktasında" dedi.