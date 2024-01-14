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Giriş Tarihi: 14.1.2024

Uzmanlar Lahey’den umutlu

Uzmanlar Lahey’den umutlu
Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında gözler artık Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararda. Hollanda'nın Lahey kentinde 11-12 Ocak gerçekleştirilen duruşmalarda taraflar dinlendi. Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbir kararlarını görüşmek üzere müzakerelere başladı. Divan'ın kamuya açık bir oturumda açıklanacak ihtiyati tedbire dair kararının ne zaman ilan edileceğinin, kısa süre içerisinde bildireceği kaydedildi. Uzmanlara göre Lahey'den İsrail'in saldırılarının durdurulması yönünde karar çıkabilir. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Direktörü Zane Dangor, İsrail hukuk ekibinin savunmasının 'ikna edici' olmadığını söyledi. ABD'li kıdemli hukukçu ve avukat Diala Shamas, hukukçu olmayanların dahi Güney Afrika'nın iddialarından etkilendiğini ve bunları ikna edici bulduğunu belirtti. İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Zeki Arıtürk, İsrail'in soykırım davası nedeniyle panik halinde olduğunu söyledi.
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Uzmanlar Lahey’den umutlu
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