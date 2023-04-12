Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasına dünya medyası geniş yer ayırdı. 14 Mayıs'taki seçimlere olan ilgisi artarak devam eden dünya medyası daha önce attığı başlıklarda "2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. Bu bağlamda Avrupa ve ABD başta olmak üzere İslam dünyası, Asya ve Afrika medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adımı anbean takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı 2023 Seçim Manifestosu da bu yüzden dünya medyasında geniş yer buldu.İngiliz yayın kuruluşu BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AK Parti sadece dünün ve bugünün değil yarının da partisidir" sözleriyle rakiplerine meydan okuduğunun altını çizerken Reuters, DW, CNN ve NYT gibi diğer uluslararası ajanslar da Erdoğan'ın açıklamalarını "Enflasyonu tek haneye düşürme sözü verdi" ve "Halkın yaşam standardını yükselteceğini vaat etti" manşetleriyle verdi. İşte dünya medyasındaki dikkat çekici yorumlardan bazıları:Yaşam pahalılığına savaş açan Erdoğan enflasyonu tek haneye düşürme vaadinde bulundu.Erdoğan yeniden seçilmek için düğmeye bastı. Halkına verdiği sözü eskiden olduğu gibi yine tutacağını hatırlatan Erdoğan siyasi rakiplerinden çekinmediğini kaydetti.Türkiye Cumhurbaşkanı seçim sonrası politika yolunu açıkladı. AK Parti'nin sandıklardan birinci çıkması durumunda iddialı planlar var.Erdoğan vaatleriyle meydan okudu. 7'li koalisyona da değinilen haberde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun popüler bir aday olmadığı vurgulandı.Erdoğan, Türkiye enflasyonunu düşürme vaadiyle seçim kampanyasını başlattı.NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in gözü Erdoğan'ın seçimlerde ne yapacağında.