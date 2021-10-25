Vejetaryen timsah

Hindistan
'daki Anantha Gölü Tapınağı
'nda yaşayan vejetaryen timsahın ünü her geçen gün artıyor. Uluslararası ajanslara konu olan Babiya adındaki timsah, küçük Hindu
tapınağının popülaritesini de artırdı. Tapınağın gölünde yaşayan ve tapınağı koruduğu düşünülen dev sürüngen, görevliler tarafından özel olarak besleniyor. Diğer timsahlar gibi et yemeyen 70 yaşındaki Babiya, her gün kendisini besleyen rahipleri bekliyor. Günde iki kez beslenen timsah, sabah 500 gram, akşam 500 gram olmak üzere günde toplam bir kilo pişmiş pirinç yiyerek yaşamını sürdürüyor. Bir tapınak personeli, Babiya'nın gölde birlikte yüzdüğü balıklara bile saldırmadığını ve sadece pirinç yediğini dile getirdi. Diğer ilginç durum ise Babiya'nın şimdiye kadar hiçbir insana saldırmaması.
TURİZM BÖLGESİ OLDU
Efsaneye göre, 9. yüzyılda inşa edilen Anantha Gölü Tapınağı, timsahlar tarafından korunuyor. Tapınakta her zaman tek bir timsahın olduğu, öldükten sonra gizemli bir şekilde başka bir timsahın ortaya çıktığı belirtiliyor. İddiaya göre, 1945'te bir İngiliz
subay, göldeki timsahı öldürdü. Günler sonra subay, bir hayvan tarafından zehirlenerek gizemli bir şekilde öldü. Daha sonra gölde Babiya olarak adlandırılan bir timsah ortaya çıktı. Hem bu efsaneler hem de Babiya, tapınağın ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor.