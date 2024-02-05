Veliaht Prens Bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman başkent Riyad'da Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a gelen Blinken'ı kabul etti.
Bin Selman ve Blinken arasında yapılan görüşmenin süresi ve içeriğine yönelik ayrıntıya yer verilmedi.
İlgili ülkelerle "esir takası ve insani ara" konularını görüşmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından Mısır'a geçecek.
7 EKİM SONRASI BLİNKEN'IN 5. ORTA DOĞU TURU
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek.
Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani aranın" verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.
İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.