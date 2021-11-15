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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Veliaht Prens, Türkiye’ye geliyor

Veliaht Prens, Türkiye’ye geliyor
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki sorunlu ilişkiler dönemi artık geride kalıyor. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için önümüzdeki hafta Türkiye'ye geliyor. Diplomatik kaynaklar ziyaretin kesinleştiğini, görüşmenin 24 Kasım'da olmasının beklendiğini ifade etti. Bin Zayed'in çantasında ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konu başlığı var. En önemli başlık, ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacak. ANKARA
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Veliaht Prens, Türkiye’ye geliyor
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