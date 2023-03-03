Vietnam gazisi siyahi albaya 58 yıl gecikmeli şeref madalyası

ABD Özel Kuvvetlerine katılan ilk siyahilerden biri olan ve Vietnam Savaşı sırasında Yüzbaşı rütbesinde olan Davis, onlarca saatlik çatışmadan yaralı şekilde tüm yaralı silah arkadaşlarını kurtardı ve gösterdiği bu çabasından dolayı komutanı tarafından aynı yıl Şeref Madalyasına aday gösterildi.

Ancak Şeref Madalyası için hazırlanan dosyası esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolunca Davis, 1969'da bir kez daha Şeref Madalyasına aday gösterildi. O dosya da ilgili kurula iletilmeden ortadan kaybedildi ve Amerikan ordusundan Albay olarak emekli olan Davis bir daha Şeref Madalyası adaylığının peşine düşmedi.