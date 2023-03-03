Vietnam gazisi siyahi albaya 58 yıl gecikmeli şeref madalyası

1965'te Amerikan ordusunun en yüksek madalyası olan Şeref Madalyası alması için aday gösterilen ancak siyahi olduğu gerekçesiyle adaylık dosyaları ortadan kaybettirilen Davis'e madalyasını 58 yıl sonra ABD Başkanı Joe Biden taktı.
ŞEREF MADALYASINA 1965'TE ADAY GÖSTERİLDİ
Vietnam'da 18 Haziran 1965'te Bong Son ormanında 12 Özel Kuvvet askeriyle Kuzey Vietnam ordusu kamplarına sızan Davis, onlarca Vietnam askerini öldürdükten sonra çekilmeye çalıştığı sırada bir pirinç tarlasında kıstırılmış ve kendisi dahil tüm silah arkadaşları yaralandı.
ABD Özel Kuvvetlerine katılan ilk siyahilerden biri olan ve Vietnam Savaşı sırasında Yüzbaşı rütbesinde olan Davis, onlarca saatlik çatışmadan yaralı şekilde tüm yaralı silah arkadaşlarını kurtardı ve gösterdiği bu çabasından dolayı komutanı tarafından aynı yıl Şeref Madalyasına aday gösterildi.
Ancak Şeref Madalyası için hazırlanan dosyası esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolunca Davis, 1969'da bir kez daha Şeref Madalyasına aday gösterildi. O dosya da ilgili kurula iletilmeden ortadan kaybedildi ve Amerikan ordusundan Albay olarak emekli olan Davis bir daha Şeref Madalyası adaylığının peşine düşmedi.
Davis'in birliğinde görev yapmış askerlerden Ron Deis, komutanının dosyasının ırkçı nedenlere ortadan kaybedildiğini düşünerek 2014'te bir grup avukat, askeri tarihçi, silah arkadaşı ve eski askeri yetkiliyi bir araya getirerek siyahi albayın Şeref Madalyası hakkını aramaya başladı.
Bu çabalar, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde sonuç verdi ve Trump'ın son aylarında Savunma Bakanlığına vekalet eden Christopher Miller, 2021'in başlarında Davis'in dosyasını ivedi bir incelemeye aldırdı.