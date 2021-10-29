Wall Street Journal ABD istihbarat raporlarını deşifre etti: Başarısız olduk

TAMAMEN BAŞARISIZ OLDU

Raporların, Afgan hükûmeti ve ordusunun ABD desteği olmadan Taliban'a karşı ne kadar dayanabileceği konusunda farklı değerlendirmeler ortaya koyduğu ve bu konudaki öngörülerde tamamen başarısız olduğu ifade edildi.

Haberde, ABD yönetiminin, Nisan 2020-Ağustos 2021 döneminde yazılan yaklaşık iki düzine istihbarat raporunda yer alan Afgan güvenlik güçlerinin ve hükûmetinin ABD askerinin ayrılmasından sonra bir süre dayanabileceği varsayımları üzerine çekilme planları yaptığı değerlendirmesinde bulunuldu.