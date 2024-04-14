Yabancılara ajan muamelesi

ABD Temsilciler Meclisi, uzun süredir tartışmalara neden olan Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren 702. maddesini kabul etti. Temsilciler Meclisi, yabancılarla ilgili dış istihbarat toplama konusunda yetkilendirmelerin devamını sağlayan FISA tasarısını, 5 yıl yerine 2 yıl uzatılması şartı ile onayladı. Yasalaşması için bir sonraki aşama olan ABD Senatosu'na gönderilen tasarının, Senato'nun iki kanadından da destek görmesi bekleniyor. Tasarı vatandaşların mahremiyet hakkını ihlal ettiği için eleştiriliyor.