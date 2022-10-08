Yangınlar 100 Moai heykelini tahrip etti

ŞİLİ'DE, Paskalya Adası'nda çıkan yangınlar bin 500 yıllık Moai heykellerine zarar verdi. Yaklaşık bir hafta süren yangınlar, Rapa Nui yerlilerinin Moai heykellerini yaptığı taş ocağına ulaştı. Adadaki Rano Raraku yanardağını etkileyen yangınlar Ulusal Rapa Nui Parkı'nda 100 hektarlık alanı tahrip etti. Taşocağı yakınında bulunan yaklaşık 100 Moai'nin alev, duman ve sudan zarar gördüğünü bildirdi. Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, " Yangın söndürüldü, ancak insanlığın kültürel mirasına onarılamaz bir zarar verdi" dedi.