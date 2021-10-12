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Haberler Dünya Haberleri Yapay zekâ, 118 yıllık sırrı ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 13.10.2021

Yapay zekâ, 118 yıllık sırrı ortaya çıkardı

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun eserinde 118 yıldır saklı kalmış figürü, yapay zekâ ortaya çıkardı. Yakın zamanda sanatçının 1903 tarihli "The Blind Man's Meal" adlı eserinin altına gizlenmiş çıplak bir figür bulundu. Uzmanlar, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak orijinal parçanın nasıl görünebileceğini belirledi. Tablo, 2010'da X-ışını floresan (XRF) görüntüleme tekniğiyle keşfedilmişti. Londra merkezli bir sanat teknolojisi firması olan Oxia Palus, daha sonra tabloyu yeniden oluşturmak için AI teknolojisini kullandı. Eserin içinde 118 yıl boyunca saklı kalan figür, bu yöntem kullanılarak ortaya çıkarılmış oldu.
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Yapay zekâ, 118 yıllık sırrı ortaya çıkardı
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