Yapay zekânın çizdiği resim birinci oldu

Yapay zekânın çizdiği bir resim, ABD'deki Colorado Eyalet Sergisi'nin Güzel Sanatlar Yarışması'nda ödül kazandı. Colorado merkezli oyun şirketi Incarnate Games'in başkanı Jason Allen, verilen kelimelerden yola çıkarak görseller üreten yapay zekâ programı Midjourney'de oluşturduğu bir resimle yarışmaya katıldı. Uzay Opera Tiyatrosu adlı eser, gerçekten de uzay operasından alınmış gibi görünen sahneyi betimliyor ve ustaca yapılmış bir tablo gibi görünüyor. Görselde, barok tarzda bir salondaki insan figürleri, dairesel bir pencereden görünen parlak manzaranın önünde resmediliyor. Resmi tuvale basan Allen, yarışmanın dijital sanat dalında birinci olduğunu ve 300 dolarlık nakit ödülü aldığını duyurdu. Söz konusu eserin üretiminde insan unsurunun etkili olduğunu vurgulayan Allen, "Midjourney ile görüntüler oluşturuyorum, photoshop'la geçişler yapıyorum ve gigapixel kullanarak üst kaliteye çıkıyorum" dedi."Genel Jumalon" adını kullanan bir illüstratör, "Birisi yapay zekânın oluşturduğu bir eserle sanat yarışmasına girdi ve birincilik ödülünü kazandı" derken, bir başka kullanıcı, "Yaratıcı işler makinelerden korunamazsa, yüksek statülü meslekler bile demode olma tehlikesiyle karşı karşıyadır" yorumunu yaptı.