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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Yapay zekânın korkunç yüzü

Yapay zekânın korkunç yüzü
ABD'de düzenlenen sanal test, yapay zekânın korkunç yüzünü ortaya serdi. ABD Hava Kuvvetleri Yapay Zekâ Operasyonları Şefi Tucker Hamilton, testte bir hava aracını kullanan yapay zekânın hedefine ulaşmak için beklenmedik stratejiler kullandığını söyledi. Hamilton "Bazen insan operatörü ona tehdidi öldürmemesini söyledi. Ancak yapay zekâ tehdidi öldürerek puan aldığını fark etti. Operatörü öldürdü, çünkü o kişi onu amacına ulaşmaktan alıkoyuyordu" dedi. Sanal testte gerçek kişilerin zarar görmediği açıklandı.
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Yapay zekânın korkunç yüzü
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