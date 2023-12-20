Yardım meleği gazeteciyi evini vurarak katlettiler

Filistin'de 7 Ekim'den bu yana gazetecileri de hedef alan terör devleti İsrail, basın mensuplarına yönelik saldırılarda yeni bir aşamaya geçti.Önceki gece Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gazeteci Adil Zarab'ın evi vuruldu. Saldırıda Zarab ve 7 akrabası hayatını kaybetti. Aynı saldırıda vurulan diğer iki binada da Attiya ailesinden 8 ve Abdulal ailesinden ise 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail bombardımanında yıkılan binaların enkazından en az 50 kişinin cenazesi ile 12 yaralı çıkarıldı. Çevredeki saldırılarda ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 25 Filistinli öldürüldü.Gazeteci Adil Zarab'ın naaşı, dün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere En Neccar Hastanesi morgundan alındı. Zarab'ın iki çocuğu, babalarının yüzüne son kez bakarken gözyaşlarına boğuldu. Zarab, Filistinliler için sadece gazeteciliğiyle değil Gazze'de hayır işleri ve yaralı çocuklara yardımlarıyla da tanınıyordu. Ondan geriye yardım elini uzattığı çocuklarla çekilen fotoğrafları kaldı.Katar Al Jazeera kanalı geçen haftaki saldırılarda öldürülen kameramanı Samir Ebu Dakka için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuracağını duyurmuştu.Siyonist İsrail ordusunun Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 19 bin 667 Filistinli hayatını kaybetti, 52 bin 586 kişi de yaralandı.